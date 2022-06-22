У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, сьогодні, 22 червня, пролунало два вибухи. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, передає УНН.
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“У Скадовську тільки що знову „прилетіло“. Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе. Попадання в промислову зону в районі порту”, — зазначив він.
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