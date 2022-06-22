У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

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“У Скадовську тільки що знову „прилетіло“. Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе. Попадання в промислову зону в районі порту”, — зазначив він.

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У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника.