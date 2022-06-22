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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 123958 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області, сьогодні, 22 червня, пролунало два вибухи. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, передає УНН.

Цитата

“У Скадовську тільки що знову „прилетіло“. Було чути два вибухи, один потужний в районі порту. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Бережіть себе. Попадання в промислову зону в районі порту”, — зазначив він.

Нагадаємо 

У Скадовську на Херсонщині російські окупанти вбили пожежника.

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