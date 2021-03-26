В Тернополе усиливают карантин

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"Правоохранительным органам, Госпортебслужбе совместно с муниципальной инспекцией усилить контроль за работой предприятий общественного питания, особенно ночных развлекательных заведений на выходные дни и на следующей неделе. Чтобы уменьшить количество больных, установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов", - сказал Надал.

Детали

По его словам, школам рекомендовать начать обучение с 29 марта непосредственно в классах только для младших школьников. Учеников 5-11 классов рекомендуют перевести на дистанционное обучение до стабилизации ситуации. Детские сады и внешкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

"Рекомендовать, чтобы водители такси обязательно были в маске, пассажиры только в маске и не более трех пассажиров в одном транспортном средстве", - рассказал Надал.

Дополнение

За 25 марта в Тернопольской области зафиксировано 627 случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, - 18,1 тысячи, антирекорд. Госпитализаций за сутки - 4,8 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 326.



