У Тернополі посилюють карантин

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"Правоохоронним органам, Держспоживслужбі спільно з муніципальною інспекцією посилити контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів на вихідні дні й протягом наступного тижня. Щоб зменшити кількість хворих, встановити режим роботи закладів громадського харчування до 22 години", - сказав Надал.

Деталі

За його словами, школам рекомендуватимуть розпочати навчання з 29 березня безпосередньо у класах лише для молодших школярів. Учнів 5-11 класів рекомендують перевести на дистанційне навчання до стабілізації ситуації. Дитячі садки та позашкільні заклади продовжать роботу у звичайному режимі.

"Рекомендувати, щоб водії таксі обов'язково були в масці, пасажири тільки в масці і не більше трьох пасажирів в одному транспортному засобі", - розповів Надал.

Доповнення

За 25 березня в Тернопільській області зафіксовано 627 випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 25 березня, - 18,1 тисячі, антирекорд. Госпіталізацій за добу - 4,8 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 326.



