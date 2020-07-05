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В Тернополе из-за вспышки коронавируса закрыли детсад

В Тернополе из-за вспышки коронавируса закрыли детсад

Киев  •  УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Тернополе детский сад №6 закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса в одной из групп. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, информирует УНН.

"Работу тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У 5 воспитанников одной группы... лабораторно подтвердили коронавирус. Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда возобновят работу садика №6 - дополнительно сообщат.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав.

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