В Тернополе из-за вспышки коронавируса закрыли детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Тернополе детский сад №6 закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса в одной из групп. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, информирует УНН.
"Работу тернопольского сада №6 временно приостанавливают. У 5 воспитанников одной группы... лабораторно подтвердили коронавирус. Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что когда возобновят работу садика №6 - дополнительно сообщат.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав.