У Тернополі через спалах коронавірусу закрили дитсадок

"Роботу тернопільського садочка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи... лабораторно підтвердили коронавірус. Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період (самоізоляція контактних і медичне спостереження за ними)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли відновлять роботу садочка №6 - додатково повідомлять.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ – МОЗ.