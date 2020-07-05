У Тернополі через спалах коронавірусу закрили дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Тернополі дитячий садочок №6 закривають на карантин через спалах коронавірусу у одній із груп. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, інформує УНН.
"Роботу тернопільського садочка №6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи... лабораторно підтвердили коронавірус. Аби не допустити поширення COVID-19 серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на 14-ти денний карантинний період (самоізоляція контактних і медичне спостереження за ними)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коли відновлять роботу садочка №6 - додатково повідомлять.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ – МОЗ.