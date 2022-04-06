В Тернопольской области локализовали утечку аммиака, вызванную обломками российской ракеты

Цитата

"Сейчас все населенные пункты, кроме села Сапанов, могут пользоваться водой для бытовых нужд. Областной лабораторный центр проводит забор воды и почвы несколько раз в день", - говорится в сообщении.

Детали

В селе Сапанов, которое расположено у реки Иква, ситуация не изменилась. Там до сих пор показатели вредных веществ превышают норму.

Руководители района и общины провели встречу с жителями села, разъяснили последствия ракетного обстрела и дали рекомендации по обращению с водой и почвой. К селу уже подвезли питьевую воду.

"Мы надеемся, что уже завтра замеры в селе Сапанов покажут нормальные показатели. Сейчас же настоятельно рекомендуем придерживаться указаний Совета обороны области", - добавил Труш.

Контекст

Над Тернопольщиной 4 апреля было сбито российскую ракету. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. В результате - выявлено превышение уровня аммиака в почве и реке Иква.