На Тернопільщині уламки збитої російської ракети пошкодили резервуари з міндобривами. У річці Іква перевищено рівень аміаку - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Над Тернопільщиною 4 квітня було збито російську ракету. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. У результаті - виявлено перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, передає УНН.
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За словами голови ОВА, вчора, 4 квітня о 23.30 год на Тернопільщину знову було здійснено атаку. Ворожа ракета не досягла цілі і була збита силами ППО у Кременецькому районі.
Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. Станом на ранок заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин.
"Однак повторні проби виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква. Жителям територій, по руслі річки Іква Кременецького району рекомендуємо не використовувати воду з криниць як питну. Також забороняється вилов риби", - повідомив Труш у Telegram.
За його словами, у населений пункт, де стався інцидент, доставляється питна вода. Автомобілі служби ДСНС везуть технічну воду для потреб господарств та підприємств.
"Екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується", - резюмував голова ОВА.