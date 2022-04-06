У Тернопільській області локалізували витік аміаку, спричинений уламками російської ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Тернопільській області локалізували забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками ворожої ракети резервуарів з добривами. Про це повідомив очільник Тернопільської ОДА Володимир Труш, інформує УНН.
Цитата
"Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб. Обласний лабораторний центр проводить забір води та грунту кілька разів на день", - йдеться в повідомлення.
Деталі
У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.
Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та грунтом. До села вже підвезли питну воду.
"Ми сподіваємось, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області", - додав Труш.
Контекст
Над Тернопільщиною 4 квітня було збито російську ракету. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. У результаті - виявлено перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква.