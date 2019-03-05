В Тбилиси неизвестный устроил перестрелку с полицейскими
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В центре Тбилиси неизвестный стрелял в полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.
Инцидент произошел на улице Веджини, мужчина средних лет выстрелил в направлении правоохранителей, в ответ полицейские также стали стрелять в воздух. В результате перестрелки никто не пострадал. Полицейским удалось задержать обвиняемого.
По данным МВД Грузии, мужчина фигурировал в разбойном нападении в этом же районе и полицейские пытались задержать его по горячим следам.
Как сообщал УНН ранее, студенты в Университете Ильи в Тбилиси объявили голодовку.