У Тбілісі невідомий влаштував перестрілку з поліцейськими

Інцидент стався на вулиці Веджіні, чоловік середніх років вистрілив в напрямку правоохоронців, у відповідь поліцейські також стали стріляти в повітря. В результаті перестрілки ніхто не постраждав. Поліцейським вдалося затримати обвинуваченого.

За даними МВС Грузії, чоловік фігурував у розбійному нападі в цьому ж районі і поліцейські намагалися затримати його по гарячих слідах.

Як повідомляв УНН раніше, студенти в Університеті Іллі в Тбілісі оголосили голодування.