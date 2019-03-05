У Тбілісі невідомий влаштував перестрілку з поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У центрі Тбілісі невідомий стріляв у поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Онлайн.
Інцидент стався на вулиці Веджіні, чоловік середніх років вистрілив в напрямку правоохоронців, у відповідь поліцейські також стали стріляти в повітря. В результаті перестрілки ніхто не постраждав. Поліцейським вдалося затримати обвинуваченого.
За даними МВС Грузії, чоловік фігурував у розбійному нападі в цьому ж районі і поліцейські намагалися затримати його по гарячих слідах.
Як повідомляв УНН раніше, студенти в Університеті Іллі в Тбілісі оголосили голодування.