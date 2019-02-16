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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53022 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 128793 просмотра

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Студенты в Университете Ильи в Тбилиси объявили голодовку

Студенты в Университете Ильи в Тбилиси объявили голодовку

Киев  •  УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. 20 студентов школы бизнеса Государственного университета Ильи в Грузии продолжают голодовку с требованием отставки ректора вуза Гиги Зедания. Голодовка проходит у кабинета ректора. По заявлению участников акции протеста, в понедельник представители университета и студенты соберутся в формате рабочей группы и обсудят текущие процессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Онлайн.

"Сегодня к нам приходил ректор, пожелал успеха, сказал, что если понадобится техническая помощь, он с нами. Однако, к сожалению, поддержки в связи с голодовкой от него мы не получили. Он сказал нам сегодня, что хорошо, если будет создана рабочая группа. Мы не ведем себя, как капризные дети и согласны с этим предложением, идем на уступку и идем на переговоры, если это не будет навязывание того же нарратива и если мнение студентов будет учтено. Соответственно, мы ждем понедельника, но голодовку не прекращаем. К нам также приходил Георгий Кадагидзе и посоветовал прекратить голодовку, но, несмотря на большое уважение к нему, мы ее продолжим", - сказал один из участников голодовки, студент 3 курса Гиги Нозадзе.

Справка УНН: часть студентов Государственного университета Ильи проводит акцию с требованием восстановить на должности Георгия Кадагидзе и вернуть школе бизнеса первоначальное название. Данные требования студентов остаются в силе. Часть студентов также просит министра образования Михаила Батиашвили заинтересоваться данным вопросом и лично изучить протекающие в университете процессы, в том числе, финансовую деятельность.

Напомним, забастовщики из донецкой шахты решили прекратить голодовку

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