Студенты в Университете Ильи в Тбилиси объявили голодовку

"Сегодня к нам приходил ректор, пожелал успеха, сказал, что если понадобится техническая помощь, он с нами. Однако, к сожалению, поддержки в связи с голодовкой от него мы не получили. Он сказал нам сегодня, что хорошо, если будет создана рабочая группа. Мы не ведем себя, как капризные дети и согласны с этим предложением, идем на уступку и идем на переговоры, если это не будет навязывание того же нарратива и если мнение студентов будет учтено. Соответственно, мы ждем понедельника, но голодовку не прекращаем. К нам также приходил Георгий Кадагидзе и посоветовал прекратить голодовку, но, несмотря на большое уважение к нему, мы ее продолжим", - сказал один из участников голодовки, студент 3 курса Гиги Нозадзе.

Справка УНН: часть студентов Государственного университета Ильи проводит акцию с требованием восстановить на должности Георгия Кадагидзе и вернуть школе бизнеса первоначальное название. Данные требования студентов остаются в силе. Часть студентов также просит министра образования Михаила Батиашвили заинтересоваться данным вопросом и лично изучить протекающие в университете процессы, в том числе, финансовую деятельность.



Напомним, забастовщики из донецкой шахты решили прекратить голодовку.