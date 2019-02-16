Студенти в Університеті Іллі в Тбілісі оголосили голодування

"Сьогодні до нас приходив ректор, побажав успіху, сказав, що якщо знадобиться технічна допомога, він з нами. Однак, на жаль, підтримки в зв'язку з голодуванням від нього ми не отримали. Він сказав нам сьогодні, що добре, якщо буде створена робоча група. ми не ведемо себе, як примхливі діти і згодні з цією пропозицією, йдемо на поступку і йдемо на переговори, якщо це не буде нав'язування того ж наративу і якщо думка студентів буде враховано. Відповідно, ми чекаємо понеділка, але голодування не припиняємо. До нас також приходив Георгій Кадагидзе і порадив припинити голодування, але, не дивлячись на велику повагу до нього, ми його продовжимо", - сказав один з учасників голодування, студент 3 курсу Гігі Нозадзе.

Довідка УНН: частина студентів Державного університету Іллі проводить акцію з вимогою відновити на посаді Георгія Кадагидзе і повернути школі бізнесу первинну назву. Дані вимоги студентів залишаються в силі. Частина студентів також просить міністра освіти Михайла Батіашвілі зацікавитися цим питанням і особисто вивчити, як відбуваються в університеті процеси, в тому числі, фінансова діяльність.



Нагадаємо, страйкарі з донецької шахти вирішили припинити голодування .