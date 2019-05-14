В Таиланде украинцам могут сократить срок или даже освободить - посольство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во время встречи посла Украины в Королевстве Таиланд с директором Департамента коррекции при Министерстве юстиции Таиланда Нарасом Савестананом 13 мая, последний сообщил, что в рамках процедуры коллективного королевского помилования часть заключенных в Таиланде украинцев могут получить уменьшение сроков наказания на 50% от приговора суда. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде, передает УНН.
Так, сообщается, что в рамках встречи стороны обсудили перспективы подписания Соглашения о передаче осужденных лиц между Украиной и Королевством Таиланд, а также возможности включения украинских узников в списки на коллективное помилование по случаю коронации нового тайского монарха Рамы Х.
Украинская сторона также выразила просьбу об ускорении рассмотрения ходатайств про индивидуалье королевские помилования осужденных в Таиланде украинцев.
"Глава тайской пенитенциарной службы отметил, что в рамках процедуры коллективного королевского помилования, которая продлится в течение следующих четырех месяцев, значительная часть заключенных в Таиланде украинцев могут получить уменьшение сроков наказания на 50% от приговора суда, несколько человек могут быть полностью освобождены", - говорится в сообщении.
По информации посольства, в тайских тюрьмах отбывают наказание 24 гражданина Украины, осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и подделкой банковских карточек.
Как сообщал УНН, 39 украинцев были осуждены в Венгрии за подделку документов при получении гражданства.