У Таїланді українцям можуть скоротити термін або навіть звільнити - посольство

Так, повідомляється, що у рамках зустрічі сторони обговорили перспективи підписання Угоди про передачу засуджених осіб між Україною та Королівством Таїланд, а також можливості включення українських в’язнів до списків на колективне помилування з нагоди коронації нового тайського монарха Рами Х.



Українська сторона також висловила прохання щодо прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування засуджених в Таїланді українців.



"Глава тайської пенітенціарної служби наголосив, що у рамках процедури колективного королівського помилування, що триватиме протягом наступних чотирьох місяців, значна частина ув’язнених в Таїланді українців можуть отримати зменшення термінів покарання на 50% від вироку суду, декілька осіб можуть бути повністю звільнені", - йдеться в повідомленні.



За інформацією посольства, у тайських в’язницях відбувають покарання 24 громадянина України, засуджені за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин та підробкою банківських карток.



Як повідомляв УНН, 39 українців були засуджені в Угорщині за фальшування документів при отриманні громадянства.