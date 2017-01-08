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В Таиланде начали гидротерапию для слоненка, который попал в ловушку

В Таиланде начали гидротерапию для слоненка, который попал в ловушку

Киев • УНН

 • 13803 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Пятимесячный слоненок из Таиланда учится ходить с помощью гидротерапии в больнице недалеко от Бангкока после того, как животное получило травму ноги, передает УНН со ссылкой на New York Post.

Сейчас слоненок, которого назвали Ясное небо, учится заново ходить в воде, чтобы укрепить мышцы ноги.

"Это уже второй раз проходит терапия, поэтому животное еще немного нервное и боится воды", - рассказал специалист по реабилитации животного.

Отмечается, что до того как оказаться в зоопарке, в дикой природе слоненок попал в ловушку. Малыша нашли местные жители, когда оно нуждалось в молоке и хирургическом вмешательстве.

Как утверждают ветеринары, рана постепенно заживает и в будущем слоненок сможет ходить по суше, не требуя искусственной ноги.

Как ранее сообщал УНН, гигантскую грифову черепаху вытащили из сливной трубы.

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