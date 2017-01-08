У Таїланді розпочали гідротерапію для слоненяти, яке потрапило у пастку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. П’ятимісячне слоненя з Таїланду заново вчиться ходити за допомогою гідротерапії у лікарні недалеко від Бангкоку після того, як тварина отримала травму ноги, передає УНН з посиланням на New York Post.
Зараз слоненя, якого назвали Ясне небо, вчиться заново ходити в воді, щоб зміцнити м’язи ноги.
“Це вже вдруге проходить терапія, тому тварина ще трохи нервова і боїться води”, — розповів фахівець з реабілітації тварини.
Зазначається, що до того як опинитися в зоопарку, у дикій природі слоненя потрапило в пастку. Маля знайшли місцеві жителі, коли воно потребувало молока і хірургічного втручання.
Як переконують ветеринари, рана поступово загоюється і в майбутньому слоненя зможе ходити по суші, не потребуючи штучної ноги.
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