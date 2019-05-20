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В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 18 человек

Киев  •  УНН

 • 10823 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. По меньшей мере, трое сотрудников колонии в пригороде Душанбе погибли в результате бунта заключенных в воскресенье вечером. Об этом заявили в Министерстве юстиции Таджикистана, сообщает УНН со ссылкой на таджикское издание Asia-Plus.

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - уточнили в ведомстве. По данным ведомства, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство", "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте. Между тем в ведомстве не уточнили точное число жертв среди заключенных.

В то же время источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных. "Президент Таджикистана проинформирован об этом инциденте", - добавил собеседник.

Колония расположена в городе Вахдат в 20 км от Душанбе.

Автотрасса, ведущая к городу Вахдат, взята под усиленную охрану. Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода.

Напомним, в ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере республики. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.

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