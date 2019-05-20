У Таджикистані під час бунту в колонії загинули 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Щонайменше, троє співробітників колонії в передмісті Душанбе загинули в результаті бунту ув'язнених у неділю ввечері. Про це заявили в Міністерстві юстиції Таджикистану, повідомляє УНН з посиланням на таджицьке видання Asia-Plus.
"Бунтівники не підкорялися вимозі припинити безлади. Вони напали і поранили кілька співробітників колонії. Троє офіцерів були вбиті", - уточнили в відомстві.
За даними відомства, 30 особливо небезпечних ув'язнених, які відбувають покарання за звинуваченням у причетності до терористичної організації "Ісламська держава", "озброївшись ножами і іншою холодною зброєю, взяли в заручники трьох співробітників колонії, щоб зробити спробу втечі".
"У ході переговорів між самими злочинцями сталася перепалка, яка завершилася стріляниною . Адміністрація колонії прийняла крайні заходи, і під час придушення заворушень зареєстровані жертви серед особливо небезпечних в'язнів", - додали в Мін'юсті. Тим часом у відомстві не уточнили точне число жертв серед ув'язнених.
У той же час джерело ТАСС в силових відомствах повідомило, що в результаті заворушень було вбито щонайменше 15 ув'язнених. "Президент Таджикистану проінформований про цей інцидент", - додав співрозмовник.
Колонія розташована в місті Вахдат в 20 км від Душанбе.
Автотраса, що веде до місту Вахдат, взята під посилену охорону. Йдеться вже про другий випадок заворушень в колоніях Таджикистану за останні півроку.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року заворушення сталися в колонії строго режиму міста Худжанд на півночі республіки. Тоді, за офіційними даними, було вбито 21 в'язня і двоє співробітників колонії. Ще п'ять співробітників колонії отримали поранення.