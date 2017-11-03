В Северодонецке на месте гибели Самарского нашли еще одно тело
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Северодонецке, где сегодня ночью нашли мертвым депутата городского совета от Блока Петра Порошенко Сергея Самарского, во время проведения следственных действий правоохранители нашли еще одно тело мужчины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Его личность и причины смерти полиция еще не установила", - сказала Т.Погукай.
Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту открыли производство по факту "умышленное убийство".
Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.