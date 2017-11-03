В Северодонецке на месте гибели Самарского нашли еще одно тело

"Его личность и причины смерти полиция еще не установила", - сказала Т.Погукай.

Напомним, в ночь на 3 ноября убили депутата Северодонецкого горсовета С.Самарского. По данному факту открыли производство по факту "умышленное убийство".

Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.