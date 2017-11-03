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У Сєвєродонецьку на місці загибелі Самарського знайшли ще одне тіло

Київ • УНН

 • 15454 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Сєвєродонецьку, де сьогодні вночі знайшли мертвим депутата міської ради від Блоку Петра Порошенка Сергія Самарського, під час проведення слідчих дій правоохоронці знайшли ще одне тіло чоловіка. Про це УНН повідомила речниця ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай.

"Його особу і причини смерті поліція ще не встановила", - сказала Т.Погукай.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом відкрили провадження за фактом "умисне вбивство".

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.

Українські Національні Новини

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