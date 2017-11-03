У Сєвєродонецьку на місці загибелі Самарського знайшли ще одне тіло

"Його особу і причини смерті поліція ще не встановила", - сказала Т.Погукай.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом відкрили провадження за фактом "умисне вбивство".

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.