У Сєвєродонецьку на місці загибелі Самарського знайшли ще одне тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Сєвєродонецьку, де сьогодні вночі знайшли мертвим депутата міської ради від Блоку Петра Порошенка Сергія Самарського, під час проведення слідчих дій правоохоронці знайшли ще одне тіло чоловіка. Про це УНН повідомила речниця ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай.
"Його особу і причини смерті поліція ще не встановила", - сказала Т.Погукай.
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада вбили депутата Сєвєродонецької міськради С.Самарського. За цим фактом відкрили провадження за фактом "умисне вбивство".
Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.