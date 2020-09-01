В праздник Первого звонка центр и окрестности столицы сковали пробки

Так, заторы наблюдаются на улице Жилянской, Короленковской, Большой Васильковской, Житомирской, Софиевской, Крещатике, Григория Андрющенко, Павловской, бульваре Дружбы народов и Наднепрянском шоссе.

В пробках стоит Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, а на левом берегу — Броварской проспект и Днепровская Набережная.

Движение Мостом Метро затруднено. Пробки также наблюдаются в направлении столицы со стороны Броваров, Вишневого и Козина.

Как сообщал УНН, в Украине впервые отмечают День знаний в условиях пандемии.