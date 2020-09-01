В праздник Первого звонка центр и окрестности столицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Утром, по состоянию на 8:23, пробки сковали центр столицы, в частности, движение затруднено на проспекте Победы и на бульваре Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, заторы наблюдаются на улице Жилянской, Короленковской, Большой Васильковской, Житомирской, Софиевской, Крещатике, Григория Андрющенко, Павловской, бульваре Дружбы народов и Наднепрянском шоссе.
В пробках стоит Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, а на левом берегу — Броварской проспект и Днепровская Набережная.
Движение Мостом Метро затруднено. Пробки также наблюдаются в направлении столицы со стороны Броваров, Вишневого и Козина.
Как сообщал УНН, в Украине впервые отмечают День знаний в условиях пандемии.