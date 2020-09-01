У свято Першого дзвоника центр та околиці столиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Зранку, станом на 8:23, затори скували центр столиці, зокрема, рух ускладнено на проспекті Перемоги та на бульварі Шевченко. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, затори спостерігаються на вулиці Жилянській, Короленківській, Великій Васильківській, Житомирській, Софіївській, Хрещатику, Григорія Андрющенка, Павлівській, бульварі Дружби народів та Надніпрянському шосе.
У заторах стоїть Дарницький міст та Дарницьке шосе, а на лівому березі – Броварський проспект та Дніпровська Набережна.
Рух Мостом Метро ускладнено. Затори також спостерігаються у напрямку столиці з боку Броварів, Вишневого та Козина.
Як повідомляв УНН, в Україні вперше відзначають День знань в умовах пандемії.