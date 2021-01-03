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В мире зафиксировали более 84 млн случаев коронавирусной болезни

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 3 января 2021 года в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 84,6 млн человек, от последствий болезни умерло 1,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

В мире зафиксировали более 84 млн случаев коронавирусной болезни

Так, всего в мире COVID-19 инфицировано 84 681 802 человека, в то же время выздоровели 47 698 529. Количество умерших возросло до 1 837 762.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (20 431 220), Индия (10 323 965), Бразилия (7 716 405), Россия (3 203 743), Франция (2 700 480), Великобритания (2 607 544), Турция (2 232 035) и Италия (2 141 201).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (350 215), Бразилии (195 725) и Индии (149 435).

Напомним, в Украине на 8 часов 3 января зафиксировано уже 1,074 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 2 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее.



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