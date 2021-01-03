У світі зафіксували понад 84 млн випадків коронавірусної хвороби

Так, всього у світі на COVID-19 інфіковано 84 681 802 людини, в той же час одужало 47 698 529. Кількість померлих зросла до 1 837 762.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (20 431 220), Індія (10 323 965), Бразилія (7 716 405), Росія (3 203 743), Франція (2 700 480), Велика Британія (2 607 544), Туреччина (2 232 035) та Італія (2 141 201).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (350 215), Бразилії (195 725) та Індії (149 435).

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 3 січня зафіксовано вже 1,074 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст за 2 січня – понад 4 тисячі, що менше, ніж добою раніше.





