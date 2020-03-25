В мире почти 25 млн рабочих мест могут быть потеряны из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Почти 25 млн рабочих мест могут быть потеряны во всем мире в результате коронавируса COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международную организацию труда.
"Экономический и трудовой кризис, созданный пандемией COVID-19 может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн, согласно новой оценке Международной организации труда (МОТ)", - говорится в сообщении.
В МОТ также отметили, "если мы увидим скоординированную на международном уровне политическую реакцию, как это произошло во время мирового финансового кризиса 2008/9 года, то влияние на глобальную безработицу может быть значительно ниже".
Как сообщал УНН, украинцам рассказали, как получить субсидию в случае потери работы во время карантина.
Напомним, уже более 7500 человек умерли от COVID-19, более 74 000 - инфицированные, смертность не сокращается.