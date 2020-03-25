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У світі майже 25 мільйонів робочих місць можуть бути втрачені через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Майже 25 мільйонів робочих місць можуть бути втрачені у всьому світі внаслідок коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міжнародну організацію праці.

“Економічна та трудова криза, створена пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 мільйонів, згідно з новою оцінкою Міжнародної організації праці (МОП)”, — йдеться в повідомленні.

У МОП також наголосили, "якщо ми побачимо скоординовану на міжнародному рівні політичну реакцію, як це сталося під час світової фінансової кризи 2008/9 року, то вплив на глобальну безробіття може бути значно нижче".

Як повідомляв УНН, українцям розповіли, як отримати субсидію у разі втрати роботи під час карантину.

Нагадаємо, вже понад 7500 осіб померли від COVID-19, понад 74 тисячі — інфіковані, смертність не скорочується.

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