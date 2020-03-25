У світі майже 25 мільйонів робочих місць можуть бути втрачені через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Майже 25 мільйонів робочих місць можуть бути втрачені у всьому світі внаслідок коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міжнародну організацію праці.
“Економічна та трудова криза, створена пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 мільйонів, згідно з новою оцінкою Міжнародної організації праці (МОП)”, — йдеться в повідомленні.
У МОП також наголосили, "якщо ми побачимо скоординовану на міжнародному рівні політичну реакцію, як це сталося під час світової фінансової кризи 2008/9 року, то вплив на глобальну безробіття може бути значно нижче".
Як повідомляв УНН, українцям розповіли, як отримати субсидію у разі втрати роботи під час карантину.
Нагадаємо, вже понад 7500 осіб померли від COVID-19, понад 74 тисячі — інфіковані, смертність не скорочується.