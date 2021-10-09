В мире коронавирусом инфицировалось 237,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже заболело уже почти 238 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 237,995,075 человек, из них выздоровел 215,132,266 человек. Количество умерших возросло до 4,857,370.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (45,135,620), Индия (33,934,335), Бразилия (21,550,730), Великобритания (8,081,300), Россия (7,717,356), Турция (7,387,537), Франция (7,047,786) и Иран (5,683,980).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (732,477), Бразилии (600,493) и Индии (450,408).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 2 514 005 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 58 081 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.