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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мире коронавирусом инфицировались более 245,7 млн человек

Киев • УНН

 • 15385 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже инфицировано более 245,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В мире коронавирусом инфицировались более 245,7 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 245,749,124 человека, из них поправилось 222,745,486 человек. Число умерших возросло до 4,987,253.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,587,211), Индия (34,231,207), Бразилия (21,766,168), Великобритания (8,897,149), Россия (8,352,601), Франция (7,9) (7,9).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (761,840), Бразилии (606,726) и Индии (456,418).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 825 733 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 65 628 летальные.

Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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