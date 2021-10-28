В мире коронавирусом инфицировались более 245,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 уже инфицировано более 245,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 245,749,124 человека, из них поправилось 222,745,486 человек. Число умерших возросло до 4,987,253.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,587,211), Индия (34,231,207), Бразилия (21,766,168), Великобритания (8,897,149), Россия (8,352,601), Франция (7,9) (7,9).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (761,840), Бразилии (606,726) и Индии (456,418).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 825 733 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 65 628 летальные.
Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.