В мире коронавирусом заразились более 230,8 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 230,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 230,868,745 человек, из них выздоровели 207,561,828 человек. Количество умерших возросло до 4,732,669.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,404,877), Индия (33,562,034), Бразилия (21,283,567), Великобритания (7,530,103), Россия (7,333,557), Франция (6,971,493), Турция (6,932,453) и Иран (5,477,229).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (699,748), Бразилии (592,357) и Индии (446,080).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 362 559 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 161 — летальный.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.