В мире коронавирусом заразились более 207,5 млн людей

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265217 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 238 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.