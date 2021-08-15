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У світі коронавірусом інфікувалися понад 207,5 млн людей

У світі коронавірусом інфікувалися понад 207,5 млн людей

Київ • УНН

 • 15385 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Станом на ранок неділі у світі на COVID-19 захворіли майже 207,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 207,523,253 людини, з них одужало 186 015 856 осіб. Кількість померлих зросла до 4 367 066.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (37 435 835), Індія (32 191 954), Бразилія (20,350,142), Росія (6,579,212), Франція (6 449 863), Велика Британія (6 241 011), Туреччина (6 059 806) та Аргентина (5,080,908).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (637 439), Бразилії (568,833) та Індії (431,253).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 265 217 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 238 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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