В мире коронавирусной инфекцией заболело почти 148 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 148 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 147,783,379 человек, из них выздоровели 125,320,873 человек. Количество умерших возросло до 3,122,538.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,824,389), Индия (17,306,300), Бразилия (14,340,787), Франция (5,498,044), Россия (4,762,569), Турция (4,629,969), Великобритания (4,404,882) и Италия (3,962,674).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (586,152), Бразилии (390,925) и Мексике (214,947).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 025 271 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 323 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.