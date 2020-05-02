В мире количество инфицированных коронавирусом превысило 3,3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. По состоянию на 5:32 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 238 650 человек. В свою очередь, выздоровели 1 053 327 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 64 943 человека, в Италии - 28 236 человек, Великобритании - 27 583, Франции - 24 628 и в Испании - 24 543. В Китае в целом - 4637, без изменений неделю.
Всего в мире 3 343 777 инфицированных.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 103 461), Испания (213 435), Италия (207 428), Великобритания (178 685), Франция (167 305), Германия (164 077), Турция (122 392) и Россия (114 431).
Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.