В мире количество инфицированных коронавирусом превысило 3,3 млн человек

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 64 943 человека, в Италии - 28 236 человек, Великобритании - 27 583, Франции - 24 628 и в Испании - 24 543. В Китае в целом - 4637, без изменений неделю.

Всего в мире 3 343 777 инфицированных.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 103 461), Испания (213 435), Италия (207 428), Великобритания (178 685), Франция (167 305), Германия (164 077), Турция (122 392) и Россия (114 431).

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.