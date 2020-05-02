У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 3,3 млн осіб

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 64 943 особи, Італії – 28 236 осіб, Великій Британії – 27 583, Франції – 24 628 і в Іспанії – 24 543. У Китаї загалом – 4637, без змін тиждень.

Всього у світі 3 343 777 інфікованих.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 103 461), Іспанія (213 435), Італія (207 428), Велика Британія (178 685), Франція (167 305), Німеччина (164 077), Туреччина (122 392) і Росія (114 431).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.