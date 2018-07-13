В Сумской области разбился самолет: пилот погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Самолет разбился в Роменском районе Сумской области, в результате чего его пилот погиб. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook, передает УНН.
"В Роменском районе, недалеко от автодороги в с. Николаевка, разбился одноместный самолет. Пилот погиб", - написала пресс-секретарь.
Как было предварительно установлено, самолет обрабатывал поля кукурузы.
На месте работают сотрудники полиции. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины, в рамках которого устанавливают причины произошедшего.
Напомним, в Чикаго разбился медицинский вертолет, в результате чего пострадали четыре человека.