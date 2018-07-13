У Сумській області розбився літак: пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Літак розбився у Роменському районі Сумської області, внаслідок чого його пілот загинув. Про це повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Сумській області Ельвіра Біганова у Facebook, передає УНН.
"У Роменському районі, недалеко від автодороги до с. Миколаївка, розбився одномісний літак. Пілот загинув", - написала речниця.
Як було попередньо встановлено, літак обробляв поля кукурудзи.
На місці працюють співробітники поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України, у рамках якого встановлюють причини події.
Нагадаємо, у Чикаго розбився медичний гелікоптер, внаслідок чого постраждали чотири людини.