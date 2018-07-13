У Сумській області розбився літак: пілот загинув

"У Роменському районі, недалеко від автодороги до с. Миколаївка, розбився одномісний літак. Пілот загинув", - написала речниця.

Як було попередньо встановлено, літак обробляв поля кукурудзи.

На місці працюють співробітники поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) КК України, у рамках якого встановлюють причини події.

Нагадаємо, у Чикаго розбився медичний гелікоптер, внаслідок чого постраждали чотири людини.