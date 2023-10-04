В Сумской области работает ПВО по вражескому беспилотнику
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Воздушные силы заявили, что в Сумской области работает ПВО по вражескому беспилотнику, передает УНН.
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"Внимание! Сумская – ракетная опасность! Работа ПВО по враждебному БпЛА!" – сообщили в Воздушных силах.
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Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 2 минометных обстрела. Зафиксировано 10 взрывов.
Обстрелы потерпели Краснопольская (3 взрыва) и Середино-Будская (7 взрывов) громады.