В Сумах враг нанес ракетный удар, пять человек в больнице - ОГА

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"Сумы. Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса. Пятеро в больнице", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram.

Со слов председателя ОГА, город полностью контролируется ТрО.

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Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.