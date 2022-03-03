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15 марта, 19:03 • 78090 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119374 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112338 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93773 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92523 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81058 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Сумах враг нанес ракетный удар, пять человек в больнице - ОГА

В Сумах враг нанес ракетный удар, пять человек в больнице - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В Сумах в ночь на четверг, 3 марта, враг нанес ракетный удар - обстреляли Сумский государственный университет, кадетский корпус и территорию 27-й артиллерийской бригады. В результате обстрела 5 человек госпитализированы. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Цитата

"Сумы. Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса. Пятеро в больнице", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram.

Со слов председателя ОГА, город полностью контролируется ТрО.

Дополнение

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.

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