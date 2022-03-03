В Сумах враг нанес ракетный удар, пять человек в больнице - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Сумах в ночь на четверг, 3 марта, враг нанес ракетный удар - обстреляли Сумский государственный университет, кадетский корпус и территорию 27-й артиллерийской бригады. В результате обстрела 5 человек госпитализированы. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Сумы. Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса. Пятеро в больнице", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram.
Со слов председателя ОГА, город полностью контролируется ТрО.
Дополнение
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.