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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 12852 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Сумах ворог завдав ракетного удару, п'ять людей у лікарні - ОДА

У Сумах ворог завдав ракетного удару, п'ять людей у лікарні - ОДА

Київ • УНН

 • 447215 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Сумах у ніч на четвер, 3 березня, ворог завдав ракетного удару - обстріляли Сумський державний університет, кадетський корпус та територію 27-ої артилерійської бригади. Внаслідок обстрілу 5 людей госпіталізовані. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдеться у повідомленні Живицького у Telegram.

Зі слів голови ОДА, місто повністю контролюється ТрО.

Доповнення

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.

Українські Національні Новини

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