У Сумах ворог завдав ракетного удару, п'ять людей у лікарні - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Сумах у ніч на четвер, 3 березня, ворог завдав ракетного удару - обстріляли Сумський державний університет, кадетський корпус та територію 27-ої артилерійської бригади. Внаслідок обстрілу 5 людей госпіталізовані. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, пише УНН.
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"Суми. Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдеться у повідомленні Живицького у Telegram.
Зі слів голови ОДА, місто повністю контролюється ТрО.
Доповнення
Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.