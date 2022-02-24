В Сумах после мощных обстрелов россиян горит артучилище. Продолжается бой - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Сумах продолжается бой в районе кадетского корпуса и аграрного университета, занялся пожар. Об этом информирует Суспильне Сумы, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, в Сумах продолжается бой в районе кадетского корпуса и аграрного университета. Загорелся пожар.
Добавим
Информацию о боях и пожаре подтверждает и журналист Андрей Цаплиенко.
"Сумы. После мощных обстрелов российского агрессора горит артучилище. Продолжается бой оккупантов с подразделениями теробороны", - написал он в Telegram.
Напомним
Ранее появилась информация о возможном захвате аэродрома. Была подтверждена высадка на нем российского десанта.
Президент Украины сообщил, что десант заблокирован и отдан приказ об уничтожении.