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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Сумах після потужних обстрілів росіян горить артучилище. Триває бій - ЗМІ

У Сумах після потужних обстрілів росіян горить артучилище. Триває бій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 686095 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Сумах триває бій в районі кадетського корпусу та аграрного університету, зайнялася пожежа. Про це інформує Суспільне Суми, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, у Сумах триває бій в районі кадетського корпусу та аграрного університету. Зайнялася пожежа.

Додамо

Інформацію про бої та пожежу підтверджує і журналіст Андрій Цаплієнко.

"Суми. Після потужних обстрілів російського агресора горить артучилище. Триває бій окупантів з підрозділами тероборони", - написав він у Telegram.

Нагадаємо

Раніше з'явилася інформація про можливе захоплення аеродрому. Була підтверджена висадка на ньому російського десанту.
Президент України повідомив, що десант заблокований і відданий наказ про знищення.

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