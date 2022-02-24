У Сумах після потужних обстрілів росіян горить артучилище. Триває бій - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Сумах триває бій в районі кадетського корпусу та аграрного університету, зайнялася пожежа. Про це інформує Суспільне Суми, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, у Сумах триває бій в районі кадетського корпусу та аграрного університету. Зайнялася пожежа.
Додамо
Інформацію про бої та пожежу підтверджує і журналіст Андрій Цаплієнко.
"Суми. Після потужних обстрілів російського агресора горить артучилище. Триває бій окупантів з підрозділами тероборони", - написав він у Telegram.
Нагадаємо
Раніше з'явилася інформація про можливе захоплення аеродрому. Була підтверджена висадка на ньому російського десанту.
Президент України повідомив, що десант заблокований і відданий наказ про знищення.