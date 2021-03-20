В Сухопутных войсках ВСУ начался первый этап прививки военнослужащих от COVID-19

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19. В общем, препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) вакцинировали уже более ста военнослужащих, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата:

"В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19. На первом этапе прививки осуществляют военным командования и подчиненным военных частей Черниговского гарнизона. В общем, вакцинировали уже более ста военнослужащих. Прививали армейцев вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca)", - сообщили в Минобороны.

Детали

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей в случае жалоб. Однако таких не оказалось.

Второй этап прививки от коронавирусной болезни Covid-19 военным ОК "Север" проведут по отдельно определенному графику.

Свою дозу вакцины от опасного недуга получают военнослужащие и в подчиненных воинских частях и учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения ООС.

Началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде Холодный Яр прививки делают в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

Дополнение

В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 20 марта в Вооруженных Силах болеет 1980 человек.

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