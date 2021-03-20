У Сухопутних військах ЗСУ розпочався перший етап щеплення військовослужбовців від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Чернігівському військовому шпиталі розпочалася вакцинація військовослужбовців оперативного командування "Північ" від коронавірусної інфекції COVID-19. Загалом, препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) вакцинували уже понад сто військовослужбовців, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
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"У Чернігівському військовому шпиталі розпочалася вакцинація військовослужбовців оперативного командування "Північ" від коронавірусної інфекції COVID-19. На першому етапі щеплення здійснюють військовим командування та підпорядкованих військових частин Чернігівського гарнізону. Загалом, вакцинували уже понад сто військовослужбовців. Щеплювали армійців вакциною Covishield(Oxford/AstraZeneca)", - повідомили в Міноборони.
Деталі
Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду та пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під наглядом лікарів на випадок скарг. Однак таких не виявилося.
Другий етап щеплення від коронавірусної хвороби Covid-19 військовим ОК "Північ" проведуть за окремо визначеним графіком.
Свою дозу вакцини від небезпечної недуги отримують військовослужбовці і в підпорядкованих військових частинах та установах командування у зоні відповідальності та районі проведення ООС.
Розпочалася вакцинація від COVID-19 і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, у бригаді Холодний Яр щеплення роблять у медичному пункті у місці постійної дислокації військової частини.
Доповнення
У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на COVID-19. Всього станом на 20 березня у Збройних Силах хворіє 1980 людей.