У ЗСУ за добу виявили 191 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на COVID-19. Всього станом на 20 березня у Збройних Силах хворіє 1980 людей, передає УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
Деталі
Станом на 10.00 20 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1980 осіб.
Всього за час пандемії одужало 17292 особи, летальних випадків 52.
На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 528 осіб.
За минулу добу зареєстровано 191 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.
Крім того, Командування Медичних сил повідомляє, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 11104 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 1714 військові медики.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 882 особи.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,535 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 19 березня, - 15,2 тисячі, що менше, ніж учора.