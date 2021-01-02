В СЦКК заявили о грубых нарушениях боевиков по отводу вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников - в частности, по отводу вооружения противником. Об этом сообщает пресс-служба УС СЦКК, информирует УНН.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так, 27 декабря БПЛА среднего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. 122-мм гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки, а 28 декабря БПЛА дальнего радиуса действия Миссии зафиксировал 23 ед. реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", из которых 2 ед. на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск и 21 ед. вблизи населенного пункта Хрустальный", - отметили в ведомстве.
Также в украинской стороне СЦКК отметили, что все указанное вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 30 декабря 2020 года.
"В том же отчете отмечается, что 28 декабря БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал 60 ед. вооружения, размещенного за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения, а именно: 35 ед. на полигоне вблизи н.п. Мирное и еще 25 ед. на полигоне вблизи н.п. Минусинск", - добавили в СЦКК.
По словам украинской стороны, вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.
Напомним, в СЦКК определили масштабы предновогодних обстрелов на Приазовье.