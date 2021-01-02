У СЦКК визначили масштаби передноворічних обстрілів на Приазов’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін провела оцінку наслідків обстрілу позицій ЗСУ, який відбувся 29 грудня неподалік від приазовського населеного пункту Водяне. Про це повідомляє пресслужба УС СЦКК, інформує УНН.
“Представниками УС СЦКК була проведена верифікація наслідків обстрілу позицій Збройних Сил України 29 грудня із забороненого озброєння в районі населеного пункту Водяне (поблизу Маріуполя)”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у ході процесу верифікації було зафіксовано чотири вирви в межах адміністративної межі вищезазначеного населеного пункту та одну вирву на ділянці для ведення садівництва, у якій знаходився нерозірваний снаряд 120 мм від системи 2Б16 "Нона-К", у результаті прильоту якого постраждала залізобетонна електроопора та стіна будівлі. Це вже другий випадок після встановлення режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додали в УС СЦКК.
“Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими подібні дії з боку представників збройних формувань РФ, які продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, не зважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній уряду України територіях”, - додали в СЦКК.
Також повідомляється, що про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування противника відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.