ООС: зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети.
Як наголосили в пресцентрі, на численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 28 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.