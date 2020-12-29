ООС: бойовики 13 разів порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Минулої доби, 28 грудня, бойовики 13 разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Протягом минулої доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
“В районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ”, — повідомили у штабі.
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Додається, що неподалік Південного збройні формування Російської Федерації також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.
“Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки — ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю”, — додається у повідомленні.
Зокрема, поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю.
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“Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів”, — повідомили військові.
“Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — додається у повідомленні.
“Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, — повідомили у штабі.
Нагадаємо, раніше у Президента Володимира Зеленського озвучили нові терміни зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки”.