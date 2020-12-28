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Росія почала новий етап тиску на Україну — експерт

Київ • УНН

 • 16773 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Обстріли позицій української армії на Донбасі є початком нового етапу тиску Росії на Україну. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує УНН.

Росія почала новий етап тиску на Україну — експерт

"Активізація може бути пов'язана з тим, що очікування Російської Федерації закінчилося, і вони розпочинають новий етап тиску на Україну шляхом конфронтації на фронті для примушення нас виконати Мінські домовленості так, як вони їх трактують. Це єдина причина", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, минулої доби, 27 грудня, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі.

Додамо, що станом на 24 грудня, з початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових. Лише під час "перемир'я" - четверо з них.

Зазначимо, що у Кремлі вважають, що у виконанні Мінська нібито "неозброєним оком помітна пасивність Києва".

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