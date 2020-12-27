У Кремлі вважають, що у виконанні Мінська нібито "неозброєним оком помітна пасивність Києва"

“Мова йде про внутрішньоукраїнському конфлікті (як вважають в Москві — ред.). Ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не є учасниками або сторонами в цьому конфлікті. І Росія, і Німеччина, і Франція роблять все можливе, щоб допомогти Україні врегулювати цей конфлікт”, — сказав представник Кремля в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Росія-1”. Однак, на його думку, “чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання”.

“Пасивність Києва в реалізації прийнятих рішень видна неозброєним оком і в Парижі, і в Берліні. І в Парижі, і в Берліні не приховують свого розчарування по багатьох моментах цієї ситуації”, — сказав також Пєсков.

Він вирішив заявити, що від української сторони в Москву не надходять пропозиції щодо контактів. “Зараз ніхто особливо і не дзвонить”, — сказав представник Кремля. За його словами, “процес виконання тих самих домовленостей, які були досягнуті в Парижі, і виконання мінського комплексу заходів не те, що забуксував, так як якісь поодинокі положення вдалося дійсно реалізувати, але в цілому, найголовніше — ніхто за них навіть не брався”.

Нагадаємо, восени Кремль заявив, що “РФ буде реагувати на виконання Мінська Україною, а не обговорення Будапештського меморандуму”.